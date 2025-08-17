Apple рассматривает установку камер наблюдения в домах пользователей

Компания Apple активно работает над созданием собственной камеры наблюдения для умных домов, которая будет интегрирована в фирменное приложение Home. Об этом сообщает издание Bloomberg. Ожидается, что устройство может появиться на рынке одновременно или после выпуска нового центра управления умным домом, запланированного на 2026 год, хотя точная дата запуска пока не определена, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одной из ключевых особенностей новой камеры станет впечатляющий срок службы батареи - от нескольких месяцев до года. Помимо стандартных функций безопасности, устройство будет способно обнаруживать людей и движение, что позволит использовать его для расширенных сценариев автоматизации в рамках экосистемы Home.

Как отмечает Bloomberg, камера будет оснащена функциями распознавания лиц и инфракрасными датчиками, что позволит ей точно определять присутствующих в помещении. Apple считает, что пользователи будут размещать такие камеры по всему дому для оптимизации повседневных задач. Например, система сможет автоматически выключать свет, когда кто-то покидает комнату, или включать музыку, предпочитаемую конкретным членом семьи, как только он входит.

Помимо основной камеры, Apple, по данным источников, работает над несколькими типами камер и других продуктов для домашней безопасности, включая дверной звонок с функцией распознавания лиц для разблокировки двери. Эти разработки подчеркивают стремление Apple занять прочные позиции на рынке умных домов, бросая вызов таким гигантам, как Amazon с брендом Ring и Google c Nest.

Стоит отметить, что платформа HomeKit от Apple уже поддерживает камеры сторонних производителей.