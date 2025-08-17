Раскрыт дизайн дешевого Poco в стиле дорогих смартфонов Xiaomi

Портал Xpertpick раскрыл дизайн и характеристики предстоящего бюджетного смартфона Poco C85, который получит дизайн в стиле флагманских смартфонов Xiaomi, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Poco C85 оснащается 6,9-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ (1600х720 пикселей), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 810 нит. Основная камера получит сенсор с разрешением 50 Мп, тогда как селфи-камера - 8 Мп.

За производительность смартфона отвечает чип MediaTek Helio G81 Ultra, дополненный оперативной памятью LPDDR4x и накопителем eMMC 5.1. Смартфон работает под управлением Android 15 с фирменной оболочкой HyperOS 2.0. Емкость аккумулятора составляет 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Среди прочего отмечается, что предстоящий смартфон имеет защиту от пыли и брызг по стандарту IP64, поддерживает установку двух nano-SIM-карт, подключение к Wi-Fi 5 ГГц и оснащен портом USB-C. Габариты составляют 173,16х81,07х8,2 мм, а вес - 211 граммов.

Дизайн Poco C85 включает дисплей с U-образным вырезом под фронтальную камеру и заднюю панель с выделенным черным блоком для камер. На нижней грани размещены аудиоразъем, USB-C и динамик, на правой стороне - кнопки громкости и питания с интегрированным сканером отпечатков. Лоток для SIM-карт расположен слева, верхняя грань свободна от элементов управления. Смартфон будет доступен в черном, мятном и фиолетовом вариантах. Точные сроки и страны, где будет доступен Poco C85, не уточняются.