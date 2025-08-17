Десятки людей пострадали в результате землетрясения в Индонезии

Десятки людей пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,0 в индонезийской провинции Центральный Сулавеси, сообщило Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB), передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в округе Посо провинции Центральный Сулавеси в воскресенье утром... По предварительным данным, пострадали 29 человек", - говорится в публикации.

Уточняется, что все получают медицинскую помощь, двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

По данным BNPB, продолжается эвакуация жителей в районах, где ощущаются подземные толчки. Данных о погибших не поступало.