Десятки людей пострадали в результате землетрясения в Индонезии

Десятки людей пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,0 в индонезийской провинции Центральный Сулавеси, сообщило Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB), передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в округе Посо провинции Центральный Сулавеси в воскресенье утром... По предварительным данным, пострадали 29 человек", - говорится в публикации.
Уточняется, что все получают медицинскую помощь, двое пострадавших находятся в критическом состоянии.
По данным BNPB, продолжается эвакуация жителей в районах, где ощущаются подземные толчки. Данных о погибших не поступало.
