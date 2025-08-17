https://news.day.az/sport/1774542.html Женская сборная Азербайджана посетила Физули и Шушу - ФОТО Женская сборная Азербайджана по футболу в рамках социальной инициативы "Дорога Победы" совершила поездку в Физули и Шушу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во время визита игроки команды встретились с жителями города, а также побывали в школе №1 имени Мирзы Улугбека, где пообщались со школьниками.
Женская сборная Азербайджана посетила Физули и Шушу - ФОТО
Женская сборная Азербайджана по футболу в рамках социальной инициативы "Дорога Победы" совершила поездку в Физули и Шушу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во время визита игроки команды встретились с жителями города, а также побывали в школе №1 имени Мирзы Улугбека, где пообщались со школьниками.
На территории школы прошли символическая тренировка и конкурс пенальти между футболистками сборной и учащимися. После этого команда направилась в Шушу, где посетила Шушинскую крепость и Джыдыр-Дюзю.
Главной целью поездки стало продвижение женского футбола и повышение его популярности среди широкой общественности.
