Женская сборная Азербайджана посетила Физули и Шушу

Женская сборная Азербайджана по футболу в рамках социальной инициативы "Дорога Победы" совершила поездку в Физули и Шушу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во время визита игроки команды встретились с жителями города, а также побывали в школе №1 имени Мирзы Улугбека, где пообщались со школьниками.

На территории школы прошли символическая тренировка и конкурс пенальти между футболистками сборной и учащимися. После этого команда направилась в Шушу, где посетила Шушинскую крепость и Джыдыр-Дюзю.

Главной целью поездки стало продвижение женского футбола и повышение его популярности среди широкой общественности.