https://news.day.az/world/1774551.html Урсула фон дер Ляйен примет участие во встрече Трампа с Зеленским Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен намерена принять участие во встрече президента США Дональда Трампа и президента Украины Володимира Зеленского. Как передает Day.Az, об этом глава Европейской комиссии написала в соцсети X.
"По просьбе президента Зеленского я приму участие во встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме завтра", - сообщила фон дер Ляйен.
Отметим, что встреча Трампа с Зеленским состоится 18 августа в Белом доме.
