В Нью-Йорке неизвестный открыл огонь в ресторане

В нью-йоркском районе Бруклин произошла массовая стрельба, в результате которой не удалось спасти трех человек и еще восемь получили ранения. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, огонь был открыт ранним утром воскресенья внутри ресторана Taste of the City Lounge на Фрэнклин-авеню в районе Краун-Хайтс. Инцидент произошел около 3:30 по местному времени, уточнила глава полиции Нью-Йорка Джессика Тиш.

По данным журналистов, в инциденте не выжили трое мужчин в возрасте 27 и 35 лет. Все пострадавшие были доставлены в больницы, однако их состояние пока не разглашается.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства нападения и устанавливают личность стрелявших.