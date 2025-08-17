https://news.day.az/sport/1774556.html Определились арбитры матча "Ференцварош" - "Карабах" Определены арбитры на первый матч плей-офф Лиги чемпионов между "Ференцварошем" и "Карабахом". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, игру в Венгрии доверено обслужить португальской бригаде судей во главе с Жуаном Педру да Силва Пинейру. Его помощниками станут Бруну Мигел Алвеш Жезуш и Лусиано Антониу Гомеш Майя.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, игру в Венгрии доверено обслужить португальской бригаде судей во главе с Жуаном Педру да Силва Пинейру. Его помощниками станут Бруну Мигел Алвеш Жезуш и Лусиано Антониу Гомеш Майя. Четвертым арбитром назначен Клаудиу Филипе Руиву Перейра.
Работу системы VAR будут контролировать Тьягу Бруну Лопеш Мартинш и его ассистент Фабиу Оливейра Мелу.
Матч "Ференцварош" - "Карабах" состоится 19 августа и начнется в 23:00 по бакинскому времени.
