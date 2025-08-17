Определились арбитры матча "Ференцварош" - "Карабах"

Определены арбитры на первый матч плей-офф Лиги чемпионов между "Ференцварошем" и "Карабахом".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, игру в Венгрии доверено обслужить португальской бригаде судей во главе с Жуаном Педру да Силва Пинейру. Его помощниками станут Бруну Мигел Алвеш Жезуш и Лусиано Антониу Гомеш Майя. Четвертым арбитром назначен Клаудиу Филипе Руиву Перейра.

Работу системы VAR будут контролировать Тьягу Бруну Лопеш Мартинш и его ассистент Фабиу Оливейра Мелу.

Матч "Ференцварош" - "Карабах" состоится 19 августа и начнется в 23:00 по бакинскому времени.