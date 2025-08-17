Итальянские СМИ пишут о значимости вашингтонской встречи для мира на Южном Кавказе

Итальянский портал Agenzia Nova опубликовал статью о важности встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента США Дональда Трампа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшейся 8 августа в Вашингтоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в материале под названием "Азербайджан-Армения: приведет ли "Маршрут Трампа" к миру на Кавказе?" говорится, что лидеры трех стран в Белом доме подписали Совместную декларацию. Подчеркивается, что документ стал решающим переломным моментом после почти 40-летнего конфликта в Южном Кавказе.

"Достигнутое после месяцев конфиденциальных переговоров соглашение предусматривает постоянное прекращение военных действий, установление дипломатических и торговых связей, взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности. Центральным элементом соглашения является создание "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP) - стратегического коридора, который пройдет по территории Армении и соединит Азербайджан с его анклавом Нахчываном.

Проект решает один из самых спорных вопросов между двумя странами: Азербайджан получает прямое сообщение между своими двумя географическими частями без необходимости сложной навигации по маршрутам или зависимости от транзита через третьи государства, а Армения избегает постоянных территориальных уступок, которые могли бы создать опасные прецеденты в рамках международного права", - говорится в статье.

Отмечается, что на церемонии подписания Дональд Трамп назвал соглашение историческим моментом и поблагодарил лидеров Азербайджана и Армении за проявленное мужество в принятии этого шага, подчеркнув, что проект изменит будущее региона. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил о наступлении вечного мира после двух войн и более чем 30 лет безуспешных переговоров, отметив, что Дональд Трамп смог за шесть месяцев совершить чудо.

В заключение подчеркивается, что соглашение формирует новый баланс сил в геополитическом пространстве Южного Кавказа.