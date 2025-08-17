Конец эпохи примитивных манипуляций: бесполезные потуги дашнаков и армянской диаспоры

Автор: Акпер Гасанов

Все это настолько предсказуемо, манипулятивно и аморально, что даже как-то скучно. Мировое армянство и дашнаки, как деструктивная сила, истерично встречающая любую новость о возможности исторического налаживания отношений между Баку и Ереваном, до сих пор бьются в истерике в связи с подписанной в Вашингтоне Декларации о мирных отношениях между Азербайджаном и Арменией.

Данный документ, подписанный при содействии Президента США Дональда Трампа, является важнейшим шагом к подписанию всестороннего, объемного мирного договора между Азербайджаном и Арменией. И, само собой, как один из шагов в данном направлении, была приостановка действия позорной 907-ой поправки. Которая, напомню, была принята против страны-жертвы оккупации, да еще и в год захвата армянскими оккупантами Шуши и Лачина, а также в год совершения армянской стороной Геноцида мирного азербайджанского населения в Ходжалы.

И вот - мы увидели поистине истеричное заявлении Центрального офиса "Ай Дата" АРФД по этому поводу. Это была очередная попытка навязать мировому сообществу искаженную картину армяно-азербайджанских отношений. Такое поведение естественно для тех кругов, которые десятилетиями жили за счет эксплуатации мифов о "вечной вражде" и культивирования азербайджанофобии и тюркофобии.

Сегодня внутри самой Армении всё громче звучат трезвые голоса - как среди политиков, так и в обществе - призывающие к выстраиванию добрососедских отношений с Азербайджаном и Турцией.

Прагматичные силы понимают: единственный путь к развитию страны - это региональное сотрудничество, разблокировка коммуникаций, участие в трансрегиональных проектах, а не жизнь в плену фантомных воспоминаний о воображаемых врагах.

Партия "Дашнакцутюн" и контролируемая ею диаспора в США, Франции и ряде других стран, напротив, пытаются удерживать армянское общество в прошлом. Их политический капитал строится на постоянном нагнетании вражды. Именно поэтому они так болезненно реагируют на Вашингтонскую декларацию: для них она означает приближение финала той многолетней концепции азербайджанофобии, которой они питались.

Отдельный нерв "Ай Дата" - это приостановка действия поправки 907 к "Акту о поддержке свободы", принятой в 1992 году исключительно под давлением армянской диаспоры США. Эта поправка изначально носила дискриминационный характер по отношению к Азербайджану и препятствовала развитию американо-азербайджанских отношений.

Фактически, она стала примером того, как узкая этническая группа способна манипулировать конгрессменами ради своих политических игр. Именно поэтому даже не полное прекращение, а приостановка ее применения стало для армянской диаспоры США таким болезненным ударом. Без этого инструмента давления их возможности влиять на внешнюю политику США в Закавказье резко сужаются.

Поразительно, сколь нагло и лицемерно армянские организации пытаются представить лидеров бывшей карабахской хунты как "политзаключенных" или "жертв репрессий". Но в реальности речь идёт о людях, обвиняемых в тяжелейших преступлениях против человечности. Это - массовые этнические чистки азербайджанцев в Карабахе и прилегающих районах в 1990-е годы, Ходжалинский Геноцид 1992 года, когда были убиты сотни мирных жителей, включая женщин, детей и стариков.

А еще это разрушение азербайджанских городов и сел, мародерство и вандализм, создание незаконных вооруженных формирований и препятствование мирному урегулированию. Требования их освобождения подаются как "гуманитарный жест", но на деле это попытка переписать историю и снять ответственность с тех, кто десятилетиями удерживал регион в состоянии войны.

Отдельно отмечу, что визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вашингтон и его теплая, доверительная беседа с Президентом США Дональдом Трампом стали наглядным подтверждением успешности внешнеполитической стратегии Баку. Азербайджан показал себя как предсказуемый, ответственный партнер, ориентированный на стабильность и сотрудничество.

Все это понимает и дашнаки, и мировое армянство. И понимание данного факта усугубляет их бессильную злобы, истерику. По сути, они отчаянно выступают против подписанной в Вашингтоне Декларации, которая открывает новую страницу для всего Южного Кавказа. Ведь она приближает долгожданный мир между Азербайджаном и Арменией, создает предпосылки для региональной интеграции и экономического подъема. При этом она же подрывает позиции тех сил, которые десятилетиями паразитировали на конфликте.

Они теряют монополию на интерпретацию армяно-азербайджанских отношений. Их рассказы об "исчезновении армян" и ""угрозах культурному наследию" - это риторические приемы, рассчитанные на западную аудиторию. Но реальность иная: мирный процесс движется вперед, и в самой Армении растет понимание, что добрососедство с Азербайджаном и Турцией - это не угроза, а шанс на будущее.Да мы являемся свидетелями конца эпохи политических манипуляций и начала новой эпохи, в которой интересы народа берут верх над интересами диаспоральных лоббистов.