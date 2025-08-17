https://news.day.az/world/1774585.html Уиткофф заявил, что Россия пошла на уступки Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Россия пошла на уступки в отношении 5 областей Украины. Как передает Day.Az, спецпосланник заявил об этом в эфире телеканала CNN. Уиткофф не уточнил, о каких именно 5 областях идет речь.
По его словам, Вашингтон намерен обсудить вопрос обмена территориями между РФ и Украиной на встрече с Владимиром Зеленским в понедельник.
"Основной вопрос для урегулирования украинского конфликта - это вопрос обмена территориями. Мы намерены обсудить это в понедельник. Надеюсь, мы добьемся некоторой ясности по этому вопросу, и очень скоро все это завершится мирной сделкой", - сказал он.
