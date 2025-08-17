Теракт в Алеппо

В сирийском городе Алеппо произошёл взрыв.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство SANA.

Согласно сообщению, неизвестное лицо привело в действие взрывное устройство в районе Аль-Майсар, недалеко от пекарни.