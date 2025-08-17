https://news.day.az/world/1774593.html Теракт в Алеппо В сирийском городе Алеппо произошёл взрыв. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство SANA. Согласно сообщению, неизвестное лицо привело в действие взрывное устройство в районе Аль-Майсар, недалеко от пекарни.
Теракт в Алеппо
В сирийском городе Алеппо произошёл взрыв.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство SANA.
Согласно сообщению, неизвестное лицо привело в действие взрывное устройство в районе Аль-Майсар, недалеко от пекарни.
