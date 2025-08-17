https://news.day.az/world/1774592.html Растет чисто жертв взрыва в России - ВИДЕО Число погибших в результате взрыва на пороховом заводе "Эластик", расположенном в Шиловском районе Рязанской области России, возросло до 14 человек, количество раненых достигло 149. Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям России.
