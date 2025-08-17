Скончался актер из "Супермена" и "Звездных войн"

Британский актер Теренс Стэмп, известный по ролям в "Супермене" и "Звездных войнах", скончался утром 17 августа в возрасте 87 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Reuters.

Причины смерти не уточняются.

В конце 1960-х годов Стэмп работал с итальянскими режиссерами Федерико Феллини и Пьером Паоло Пазолини. Широкую известность он получил благодаря исполнению роли антигероя Генерала Зода в фильмах "Супермен" (1978) и "Супермен 2" (1980). Помимо этого, Стэмп известен своими ролями в таких фильмах, как "Коллекционер", "Особо опасен" и "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза", где он сыграл верховного канцлера Галактической Республики Финиса Валорума.

До этого в возрасте 65 лет ушел из жизни американский актер Вэл Килмер, известный по ролям в картинах "Топ Ган" и "Бэтмен навсегда". Как сообщила его дочь Мерседес Килмер, причиной смерти стала пневмония. Актер боролся с раком горла, который был диагностирован в 2014 году. Килмер потерял голос из-за ее последствий. Артист скончался в Лос-Анджелесе.