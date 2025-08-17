https://news.day.az/sport/1774574.html

"Кяпаз" определился с капитанами на новый сезон

Футбольный клуб "Кяпаз" объявил имена капитанов команды на сезон 2025/26. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, основным капитаном гянджинцев станет Али Самедов. Махамаду Ба и Луис Пачу, которые с прошлого года защищают цвета "желто-синих", будут выполнять функции вице-капитанов.