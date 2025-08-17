Представитель Трампа рассказал, на что согласился Путин

Президент России Владимир Путин согласился на включение в будущий мирный договор пункта о коллективной обороне для Украины.

Как передает Day.Az, об этом сегодня заявил CNN специальный посланник президента США Стивен Уиткофф.

Он отметил: "Мы договорились о том, чтобы Соединенные Штаты и другие европейские страны могли в качестве гарантий безопасности фактически представить выражение, подобное статье 5 НАТО".

"Путин заявил, что членство Украины в НАТО является для него красной линией. Поэтому вопрос, который мы обсуждали, заключался в следующем: если это условие останется, и украинцы согласятся с ним, то мы фактически добились компромисса, согласно которому США могут обеспечить защиту, аналогичную статье 5. Естественно, все зависит от того, насколько украинцы примут это", - подчеркнул он.