Известный азербайджанский арбитр завершил карьеру

Азербайджанский баскетбольный арбитр международной категории Алекпер Гасанов завершил свою судейскую карьеру.

Как передает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Азербайджана, его последним матчем стала встреча за третье место Дивизиона А чемпионата Европы (U-16), где сборная Словении обыграла Италию со счетом 79:71.

Гасанов начал карьеру рефери 30 лет назад и за это время успел обслужить множество престижных турниров. Теперь он продолжит деятельность в качестве инструктора, передавая опыт молодым арбитрам.