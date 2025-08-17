https://news.day.az/sport/1774573.html Известный азербайджанский арбитр завершил карьеру Азербайджанский баскетбольный арбитр международной категории Алекпер Гасанов завершил свою судейскую карьеру. Как передает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Азербайджана, его последним матчем стала встреча за третье место Дивизиона А чемпионата Европы (U-16), где сборная Словении обыграла Италию со счетом 79:71.
Известный азербайджанский арбитр завершил карьеру
Азербайджанский баскетбольный арбитр международной категории Алекпер Гасанов завершил свою судейскую карьеру.
Как передает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Азербайджана, его последним матчем стала встреча за третье место Дивизиона А чемпионата Европы (U-16), где сборная Словении обыграла Италию со счетом 79:71.
Гасанов начал карьеру рефери 30 лет назад и за это время успел обслужить множество престижных турниров. Теперь он продолжит деятельность в качестве инструктора, передавая опыт молодым арбитрам.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре