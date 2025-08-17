Трамп заявил о большом прогрессе в отношении России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о достижении значительного прогресса в отношениях с Россией. Соответствующая запись была опубликована в его аккаунте в социальной сети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Большой прогресс в отношении России. Следите за новостями", - говорится в посте главы Белого дома.