Месси установил новый рекорд

Аргентинский нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси оформил 875-й гол в своей карьере. передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Форвард отличился в матче регулярного чемпионата МЛС с "Лос-Анджелес Гэлакси" (3:1).

Аргентинец достиг подобного результата быстрее всех в истории, он сделал это за 1116 матчей. Также Месси стал самым молодым игроком, поразившим ворота соперников 875 раз.

За "Интер Майами" аргентинский футболист выступает с лета 2023 года, он перешел из французского "ПСЖ", в котором до этого играл два сезона. За два года в американском клубе форвард провел 71 матч во всех турнирах, в которых оформил 59 голов и записал на свой счет 29 результативных передач.

Месси является воспитанником каталонской "Барселоны". В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе "Барселоны", выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем "Золотого мяча".