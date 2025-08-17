Турция готова приложить любые усилия для мира в Украине

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз сообщил, что принял участие в онлайн-встрече лидеров "Коалиции добровольцев", которая прошла накануне переговоров президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, он представлял на этом формате президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Day.Azt, о своем участии Йылмаз написал в социальной сети X.

Вице-президент особо подчеркнул, что Анкара готова приложить все возможные усилия ради достижения мира и стабильности.

Такой шаг демонстрирует стремление Турции активно участвовать в международных инициативах, направленных на урегулирование конфликта и укрепление сотрудничества между странами.