ХАМАС готов принять предложение о перемирии

Палестинское движение ХАМАС сообщило посредникам, что готово принять последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа без поправок.

Как передает Day.Az, с таким утверждением выступила газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на источники.

По их информации, делегация движения во главе с лидером ХАМАС в секторе Халилем аль-Хайей во время встреч в Каире на этой неделе заявила катарским и египетским посредникам о своем решении вернуться к обсуждению последнего предложения, которое предусматривало перемирие на срок 60 дней, передислокацию израильских сил и освобождение 10 удерживаемых в анклаве заложников. По словам источников, официально проинформировав посредников о своей новой позиции, движение якобы "отказалось от внесенных им поправок относительно вывода войск, а также от некоторых других вопросов и требований, связанных с освобождением палестинских заключенных, выдвинутых движением и его военным крылом". Таким образом, ХАМАС полностью передал инициативу Израилю.