Президент США Дональд Трамп в понедельник, 18 августа, сначала проведет личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем к ним присоединятся европейские лидеры и генеральный секретарь НАТО.

Как передает Day.Az, об этом сообщает немецкое издание Bild.

Отмечается, что сначала Трамп примет только Зеленского. Лишь потом к ним присоединятся главы государств и правительств европейских стран, генсек НАТО и президент Еврокомиссии. Планируется рабочий обед и несколькочасовая дискуссия в расширенном составе.

Ожидается, что во встрече в Вашингтоне примут участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и генсек НАТО Марк Рютте.



Как известно, последний визит Зеленского в Белый дом в феврале закончился скандалом, а Трамп тогда временно приостановил военную помощь Украине.