Европа развернет свои силы в Украине

После прекращения боевых действий в Украине "Коалиция желающих" (или "Коалиция решительных") развернет здесь Многонациональные силы.

Как передает Day.Az со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в совместном заявлении лидеров коалиции, которое публикует пресс-служба британского правительства.

Отмечается, что сегодня состоялась виртуальная встреча лидеров "коалиции", в которой приняли участие в частности президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер при участии президента Украины Володимира Зеленского.

На этой встрече обсуждали "поддержку Украины и следующие шаги в мирных переговорах" после встречи Трампа и Путина на Аляске. В заявлении сказано, что лидеры коалиции "высоко оценили обязательства президента Трампа предоставить гарантии безопасности Украине", в практической реализации которых и будет задействована "Коалиция желающих".

"Они (участники встречи) вновь подчеркнули готовность развернуть силы поддержки после прекращения боевых действий, а также помочь обеспечить безопасность неба и моря Украины и восстановить вооруженные силы Украины", - говорится в заявлении.