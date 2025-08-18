https://news.day.az/world/1774617.html

В Нью-Йорке произошла стрельба - есть погибшие

В ночном клубе в районе Бруклин города Нью-Йорк, США, произошла стрельба. Как передает Day.Az, согласно информации, опубликованной полицейским управлением Нью-Йорка, в результате инцидента погибли 3 человека, еще 8 получили ранения. Полиция сообщила, что стрельбу открыли несколько человек, но к ответственности пока никто не привлечен.