Азербайджанские борцы завоевали 17 золотых медалей на турнире в Турции

В турецком городе Карс прошел турнир по борьбе Ani Cup, посвященный годовщине завоевания города Ани. В соревнованиях приняли участие 8 команд из Турции, Азербайджана и Ирана - более 150 спортсменов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта Нахчыванской автономной республики.

Азербайджан на турнире представляла сборная Нахчывана в составе 23 спортсменов под руководством главного тренера Фаига Искендерова.

Азербайджанские борцы успешно выступили на турнире и завоевали в целом 31 медаль. В вольной борьбе было завоевано 14 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали, а в греко-римской - 3 золотые, 5 серебряных и 2 бронзовые.

Кроме того, наша команда заняла первое место как в вольной, так и в греко-римской борьбе в возрастной группе 12-13 лет.