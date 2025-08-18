https://news.day.az/world/1774601.html Готовится 19-й пакет санкций против РФ Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула Фон дер Ляйен заявила, что 19-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России будет готов в начале сентября. Как передает Day.Az, по ее словам, Европа продолжит оказывать дипломатическое и экономическое давление на РФ, а также ужесточать рестрикции.
Готовится 19-й пакет санкций против РФ
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула Фон дер Ляйен заявила, что 19-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России будет готов в начале сентября.
Как передает Day.Az, по ее словам, Европа продолжит оказывать дипломатическое и экономическое давление на РФ, а также ужесточать рестрикции.
"На данный момент мы приняли 18 пакетов мер и ведем подготовку к 19-му. Этот пакет будет представлен в начале сентября", - отметила глава ЕК в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре