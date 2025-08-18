Готовится 19-й пакет санкций против РФ

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула Фон дер Ляйен заявила, что 19-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России будет готов в начале сентября.

Как передает Day.Az, по ее словам, Европа продолжит оказывать дипломатическое и экономическое давление на РФ, а также ужесточать рестрикции.

"На данный момент мы приняли 18 пакетов мер и ведем подготовку к 19-му. Этот пакет будет представлен в начале сентября", - отметила глава ЕК в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.