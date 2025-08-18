https://news.day.az/sport/1774680.html Бывший президент "Фенербахче" госпитализирован Состояние бывшего президента турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Али Шена ухудшилось. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на турецкие СМИ, он госпитализирован. Состояние 86-летнего легендарного президента оценивается как тяжелое. Отметим, что Шен был 31-м президентом "Фенербахче" в 1981-1983 и 1994-1998 годах.
