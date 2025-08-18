Бывший президент "Фенербахче" госпитализирован

Состояние бывшего президента турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Али Шена ухудшилось.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на турецкие СМИ, он госпитализирован.

Состояние 86-летнего легендарного президента оценивается как тяжелое.

Отметим, что Шен был 31-м президентом "Фенербахче" в 1981-1983 и 1994-1998 годах. В эти годы "Фенербахче" дважды выигрывал Суперлигу Турции и Кубок страны.