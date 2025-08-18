«Большое возвращение» стимулирует рекордный промышленный рост в Карабахе и Восточном Зангезуре

Автор: Назрин Абдул, Azernews

Азербайджан продолжает планомерно восстанавливать экономическую и социальную жизнь в освобожденном от армянской оккупации Карабахе. Эти усилия стратегически увязаны с документом "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития" и реализуются, в частности, через программу "Большое возвращение" - ключевую инициативу, направленную на возрождение гражданской жизни, инфраструктуры и экономической активности в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Работы по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана развиваются с поразительной динамикой благодаря решительному видению и лидерству Президента Ильхама Алиева. Под его прямым руководством некогда разрушенные регионы стремительно возрождаются: жизнь постепенно возвращается в места, которые ранее понесли колоссальный ущерб. Разрушения, нанесенные оккупационными силами - от культурного наследия до важнейшей инфраструктуры и природных ресурсов - были огромными. Однако сегодня здесь закладывается основа для процветающего будущего и демонстрируется наглядное свидетельство приверженности нации делу восстановления.

Первая половина 2025 года ознаменовала новый этап в этом процессе: Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы показали рекордный рост промышленного производства. По официальной статистике, за период с января по июнь в этих двух регионах было произведено продукции и услуг на сумму 233,8 миллиона манатов, что на 45,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Только в первом квартале было создано 656 новых рабочих мест - 515 в Карабахе и 141 в Восточном Зангезуре. В Карабахе лидировал Ханкенди с 283 новыми рабочими местами, а в Восточном Зангезуре - Кельбаджар с 70. Хотя эти показатели составляют лишь небольшую часть общего количества новых рабочих мест в Азербайджане (23 386 по стране в первом квартале 2025 года), они имеют особое значение для регионов, где еще несколько лет назад гражданская жизнь практически отсутствовала.

Карабахский экономический район обеспечил большую часть промышленного производства, выпустив продукции на 192,3 миллиона манатов. Вклад по районам:

Агджабади - 48,5 млн манатов

Барда - 36,1 млн манатов

Агдам - 32,8 млн манатов

Физули - 26,4 млн манатов

Тертер - 20,7 млн манатов

Шуша - 20,6 млн манатов

Ханкенди - 4,6 млн манатов

Ходжавенд - 2,2 млн манатов

Ходжалы - 392 тыс. манатов

Агдере - 40,4 тыс. манатов

В Восточно-Зангезурском экономическом районе общий объем промышленного производства составил 41,5 миллиона манатов, при этом лидером стал Лачин - 27,5 млн, за ним следуют Кельбаджар (7,4 млн) и Зангилан (3,1 млн).

Карабах и Восточный Зангезур занимают двойную роль в будущем Азербайджана. С одной стороны, они расположены на потенциальных восточно-западных и северо-южных торговых коридорах, что открывает перспективы их превращения в ключевые узлы региональной транспортной и логистической сети. С другой - эти территории богаты природными ресурсами: от плодородных земель для сельского хозяйства до залежей полезных ископаемых, а также обладают значительным потенциалом для развития возобновляемой энергетики.

Символически экономическое возрождение этих земель является олицетворением национальной устойчивости. Здесь в ускоренном темпе создаются индустриальные парки, современная инфраструктура и специальные экономические зоны, призванные не только привлечь внутренние и зарубежные инвестиции, но и стимулировать местное предпринимательство и обеспечить долгосрочное возвращение населения в рамках программы "Большое возвращение".

На национальном уровне объем промышленного производства за январь-июнь 2025 года составил 31,2 миллиарда манатов, что на 1,9% меньше, чем годом ранее. При этом нефтегазовый сектор сократился на 3,1%, тогда как ненефтяной и негазовый вырос на 6,3% - наглядный показатель постепенной структурной диверсификации экономики Азербайджана.

Рост ненефтяного сектора обеспечили такие отрасли, как:

деревообработка (+88,2%)

фармацевтика (+81,3%)

текстильная промышленность (+27,5%)

химическая промышленность (+10,7%)

производство продуктов питания (+10,6%)

производство электротехнического оборудования (+12,2%)

Некоторые из этих отраслей - в частности, агропереработка, производство строительных материалов, текстиля и оборудования для возобновляемой энергетики - уже определены как приоритетные для развития в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Восстановление как экономический мультипликатор

Процесс восстановления выступает в роли прямого экономического мультипликатора, стимулируя спрос на строительные материалы, логистику и рабочую силу, а также создавая основу для инвестиций частного сектора. Крупные инфраструктурные проекты - аэропорты в Физули, Зангилане и Лачине, современные автомобильные и железнодорожные магистрали, новые энергетические объекты - коренным образом меняют транспортную доступность и производственный потенциал регионов.

Параллельно проекты по восстановлению культурного наследия в Шуше и Агдаме усиливают туристический потенциал этих регионов, который может дополнить промышленное и сельскохозяйственное производство как драйвер диверсифицированного экономического роста.

Впечатляющий промышленный рост в первой половине 2025 года не является разовым достижением, а представляет собой часть долгосрочной траектории. По мере возвращения жителей и расширения промышленных мощностей Карабах и Восточный Зангезур готовы стать одними из основных вкладчиков в ненефтяной ВВП Азербайджана.

Если текущие тенденции сохранятся, эксперты прогнозируют, что в течение следующего десятилетия эти территории смогут занять значительно большую долю в национальном промышленном производстве, что поможет Азербайджану снизить зависимость от колебаний мировых цен на нефть. Тем самым они станут живым доказательством способности страны превращать разрушение в развитие - а земли, израненные войной, в двигатели устойчивого роста и национальной гордости.