Очередной успех Школы искусств имени Фикрета Амирова

Учащиеся отделения живописи одиннадцатилетней Школы искусств номер 6 имени Фикрета Амирова, подведомственной Главному управлению культуры города Баку, успешно выступили на конкурсе рисунков "Традиционные детские игры тюркского мира", проведенном в рамках программы "Актау 2025 - культурная столица тюркского мира".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, ученицы школы - Фатима Расулзаде заняла 1-е место, Марьям Мамедли (учитель-художник Эльмар Агамирза) - 3-е место.

Победители конкурса были награждены ценными подарками и дипломами от генерального секретаря ТЮРКСОЙ Султана Раева и руководства города Актау.