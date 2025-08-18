https://news.day.az/culture/1774672.html Очередной успех Школы искусств имени Фикрета Амирова - ФОТО Учащиеся отделения живописи одиннадцатилетней Школы искусств номер 6 имени Фикрета Амирова, подведомственной Главному управлению культуры города Баку, успешно выступили на конкурсе рисунков "Традиционные детские игры тюркского мира", проведенном в рамках программы "Актау 2025 - культурная столица тюркского мира".
Учащиеся отделения живописи одиннадцатилетней Школы искусств номер 6 имени Фикрета Амирова, подведомственной Главному управлению культуры города Баку, успешно выступили на конкурсе рисунков "Традиционные детские игры тюркского мира", проведенном в рамках программы "Актау 2025 - культурная столица тюркского мира".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, ученицы школы - Фатима Расулзаде заняла 1-е место, Марьям Мамедли (учитель-художник Эльмар Агамирза) - 3-е место.
Победители конкурса были награждены ценными подарками и дипломами от генерального секретаря ТЮРКСОЙ Султана Раева и руководства города Актау.
