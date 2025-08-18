Полюс ОМС покрывает покрывает и эту операцию

В Азербайджане операции по удалению птеригиума (разрастания ткани на глазу) входят в пакет обязательного медицинского страхования.

По информации Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, обследование, хирургическое вмешательство и все сопутствующие процедуры покрываются полисом. В эту категорию входят предоперационный осмотр врачом-офтальмологом, лабораторные и инструментальные исследования, пребывание в стационаре и реанимации, использование лекарств и медицинских расходных материалов.

В 2024 году было проведено 2192 операции по удалению новообразования в глазу. Среди них - 284 хирургических вмешательства по иссечению птеригиума и 1908 операций по его транспозиции.