https://news.day.az/world/1774620.html Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион гиперзвуковой ракетой Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" нанесли ракетный удар по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа. По его словам, удар был нанесен с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2".
"Операция прошла успешно и заставила толпы израильтян броситься в укрытия и приостановить работу аэропорта", - приводятся его слова в Telegram-канале движения.
Представитель хуситов уточнил, что атака стала ответом на геноцид и политику голода, которую проводит Израиль в секторе Газа.
