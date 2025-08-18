Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион гиперзвуковой ракетой

Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" нанесли ракетный удар по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

По его словам, удар был нанесен с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2".

"Операция прошла успешно и заставила толпы израильтян броситься в укрытия и приостановить работу аэропорта", - приводятся его слова в Telegram-канале движения.

Представитель хуситов уточнил, что атака стала ответом на геноцид и политику голода, которую проводит Израиль в секторе Газа.