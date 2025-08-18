https://news.day.az/society/1774613.html Как мошенники обманывают желающих взять кредит? - ВИДЕО Жительница Сумгайыта попалась на уловку лжекредиторов, в результате чего она потеряла деньги. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, пострадавшая от мошенников Севда Мирзоева увидела в социальных сетях рекламу одного из кредитных учреждений, не являющихся банком, и решила подать заявку на получение займа в размере 1000 манатов.
Как мошенники обманывают желающих взять кредит? - ВИДЕО
Жительница Сумгайыта попалась на уловку лжекредиторов, в результате чего она потеряла деньги.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, пострадавшая от мошенников Севда Мирзоева увидела в социальных сетях рекламу одного из кредитных учреждений, не являющихся банком, и решила подать заявку на получение займа в размере 1000 манатов.
После подачи документов ей пришло сообщение о том, что кредит одобрен. Однако для его оформления потребовали уплатить 70 манатов в качестве "госпошлины". В итоге заем так и не был предоставлен.
Пострадавшая заявила, что намерена обратиться в правоохранительные органы по поводу случившегося.
