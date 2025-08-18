Как мошенники обманывают желающих взять кредит?

Жительница Сумгайыта попалась на уловку лжекредиторов, в результате чего она потеряла деньги.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, пострадавшая от мошенников Севда Мирзоева увидела в социальных сетях рекламу одного из кредитных учреждений, не являющихся банком, и решила подать заявку на получение займа в размере 1000 манатов.

После подачи документов ей пришло сообщение о том, что кредит одобрен. Однако для его оформления потребовали уплатить 70 манатов в качестве "госпошлины". В итоге заем так и не был предоставлен.

Пострадавшая заявила, что намерена обратиться в правоохранительные органы по поводу случившегося.