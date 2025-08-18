https://news.day.az/world/1774622.html Названо время начала встречи Трампа и Зеленского Встреча президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Володимиром Зеленским начнется в 21:15 по бакинскому времени. Как передает Day.Az, об этом стало известно из графика Белого дома. Из него следует, что в 20:00 лидеры стран Европы приедут в Белый дом. В 21:00 Трамп поприветствует Зеленского, после чего они начнут встречу.
