Названо время начала встречи Трампа и Зеленского

Встреча президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Володимиром Зеленским начнется в 21:15 по бакинскому времени. Как передает Day.Az, об этом стало известно из графика Белого дома. Из него следует, что в 20:00 лидеры стран Европы приедут в Белый дом. В 21:00 Трамп поприветствует Зеленского, после чего они начнут встречу.