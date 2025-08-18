Названо время начала встречи Трампа и Зеленского

Встреча президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Володимиром Зеленским начнется в 21:15 по бакинскому времени.

Как передает Day.Az, об этом стало известно из графика Белого дома.

Из него следует, что в 20:00 лидеры стран Европы приедут в Белый дом. В 21:00 Трамп поприветствует Зеленского, после чего они начнут встречу. Встреча Трампа с политиками из Европы начнется в 23:00.