Раскрыта цель лидеров ЕС на встрече Трампа и Зеленского

Лидеры Европейского союза (ЕС) намерены убедиться в предоставлении Киеву гарантий безопасности во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом в США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам неназванного европейского дипломата, лидеры ЕС сыграют роль "группы поддержки" украинского президента. Они посетят Вашингтон с целью убедиться, что президент США придерживается тех позиций по украинскому конфликту, которые были согласованы с европейской стороной. Кроме того, они намерены проследить, чтобы глава Белого дома не выдвигал новые требования к Киеву. В качестве главной цели лидеров ЕС названо предоставление Украине гарантий безопасности.

"Мы заботимся о том, чтобы безопасность Европы не была поставлена под угрозу, когда все это закончится", - заявил другой дипломат в беседе с изданием.