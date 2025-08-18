Крушение самолета на поле для гольфа в Австралии

В Австралии к северу от Сиднея легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на поле для гольфа. Об этом сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как передает телеканал, это произошло накануне около 14:00 во время учебно-тренировочного полета. На борту воздушного судна Piper Cherokee находились пилот-инструктор и курсант. Судя по кадрам с места посадки, у самолета повреждено крыло и оторвались колеса. Медики оказали помощь двум пострадавшим с незначительными травмами на поле для гольфа, после чего госпитализировали их для дальнейшего обследования.

По данным властей, причина аварии пока не установлена, но она могла произойти из-за неполадок в работе двигателя.

"Я подумал: "Это большая птица", посмотрел вверх и увидел самолет, который был так близко, что я мог бы подбросить клюшку и попасть по нему", - описал случившееся один из игроков в гольф.