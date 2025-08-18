https://news.day.az/world/1774626.html В Стамбуле перевернулся автобус - десятки раненых В Стамбуле автомагистрали перевернулся автобус. Как передает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, погибли три человека. Также сообщается о 20 раненых.
