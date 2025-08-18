Наплевательское отношение России к переговорам и дипломатическим усилиям по Украине проявилось с особой ясностью в ночь на 18 августа 2025 года, когда нефтебаза SOCAR в Одесской области вновь оказалась под массированным ударом беспилотников типа "Шахед".

Как передает Day.Az, серия прямых попаданий вызвала масштабный пожар. Повреждены топливные резервуары, насосная станция, операторские и весовые комплексы, техническая инфраструктура и ограждение. Общая вместимость нефтебазы превышала 16 тысяч кубометров.

По предварительным данным, ущерб уточняется, назначена экспертиза. На объекте уже ведутся срочные восстановительные работы.

Это уже вторая массированная атака за короткий период. Ранее, 8 августа, та же нефтебаза подверглась удару порядка десяти дронов-камикадзе, что привело к частичному разрушению инфраструктуры. По этому факту возбуждено уголовное производство.

Москва фактически показала, что ей безразличны встреча на Аляске, переговорный процесс и поиски мирных решений, сделав ставку на эскалацию и военные удары.