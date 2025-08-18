От открытия Зангезурского коридора выигрывают все

Заключенное в Вашингтоне рамочное соглашение подчеркивает роль Азербайджана как ключевого государства, находящегося в центре одного из важнейших инфраструктурных проектов XXI века - Среднего коридора, связывающего евроатлантическое и индо-тихоокеанское пространства. Это также означает переход от восприятия Азербайджана как части "постсоветского пространства" (то есть в тени Москвы) к признанию его в качестве одного из главных игроков так называемого расширенного региона Шелкового пути.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный американский эксперт, старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований (Foreign Policy Research Institute) Николас Гвоздев.

Прекращение минского процесса ОБСЕ, отметил он, это важный сигнал о том, что эпоха, когда страны региона рассматривались как пешки в "Большой игре", подходит к концу. Это шаг к тому, чтобы государства региона могли следовать примеру стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"Администрация Трампа исходит из того, что коммерческие проекты и инвестиции обладают большей способностью объединять страны и поддерживать стабильность, если они обеспечивают выгоду для всех участников. Именно этой логикой руководствовались при подписании "Соглашений Авраама". Независимо от исхода войны в Украине, между Россией и Европой останется новый барьер, напоминающий времена холодной войны. А нестабильность на Ближнем Востоке делает менее вероятными проекты коридоров от Персидского залива до Средиземного моря. Средний коридор, проходящий через Азербайджан, обеспечивая связь через Каспий и далее к Черному морю, остается стабильным и безопасным маршрутом, превращая эту страну в логистический, финансовый и инфраструктурный центр", - сказал Гвоздев.

Отвечая на вопрос об изменениях в балансе сил в регионе после событий в Вашингтоне и особенно появления "Маршрута Трампа" (Зангезурский коридор - ред.), наш собеседник отметил, что договоренности по TRIPP не стоит рассматривать как элемент новой "Большой игры". Например, России, считает эксперт, самой нужен Средний коридор, поскольку ее прямые связи с Западом в значительной степени прерваны. Кроме того, наряду со Средним коридором существует и Север-Юг, который имеет ключевое значение для будущего экономического развития и безопасности Ирана.

"И Москва, и Тегеран выигрывают от стратегической автономии Азербайджана, позволяющей Баку сотрудничать с Западом, Турцией и Израилем, одновременно поддерживая хорошие отношения с Россией, Китаем и Ираном. В долгосрочной перспективе все выиграют от формирования Большого региона Шелкового пути, способного обеспечить безопасность и снизить риски крупной геополитической конкуренции.

Всем сторонам нужно ощутить выгоды, которые может дать это соглашение, чтобы сформировать в каждой стране Южного Кавказа и Центральной Азии внутренние группы поддержки его дальнейшего успеха. Иными словами, как только появятся бизнес-интересы, которые напрямую выигрывают от роста торговли и инвестиций, можно будет выработать политический консенсус, делающий отказ от соглашения или возврат к открытому конфликту крайне затруднительным. Со временем подобные группы интересов могут сформироваться и в Иране, и в России", - заключил американский эксперт.

Ляман Назарова