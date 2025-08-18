В Испании десятки человек задержаны по подозрению в поджоге лесов

В Испании с начала лета арестовали 27 человек по подозрению в разжигании природных пожаров, еще 92 человека находятся под следствием. Об этом сообщает Europa Press со ссылкой на МВД страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ведомстве уточнили, что речь идет о периоде с 1 июня, когда началась национальная кампания по борьбе с лесными пожарами, по 16 августа.

По последним данным, в стране бушуют 20 лесных пожаров. Испания ожидает прибытия авиации из Нидерландов, которая поможет тушить огонь. Несмотря на сложную ситуацию, власти до сих пор не объявили чрезвычайное положение в стране.