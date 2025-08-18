Суперлига Турции: "Бешикташ" вырвал победу на последних минутах

В Суперлиге Турции по футболу прошли матчи второго тура.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первых играх дня победы одержали "Коньяспор" и "Антальяспор". В свою очередь "Бешикташ" вырвал победу на последних минутах матча.

Турция

Суперлига, 2-й тур

17 августа

20:00. "Коньяспор" - "Газиантеп" 3:0

20:00. "Генджлербирлии" - "Антальяспор" 0:1

22:30. "Бешикташ" - "Эйюпспор" - 2:1

22:30. "Башакшехир" - "Кайсериспор" 1:1