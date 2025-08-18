Суперлига Турции: "Бешикташ" вырвал победу на последних минутах – ВИДЕО
В Суперлиге Турции по футболу прошли матчи второго тура.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первых играх дня победы одержали "Коньяспор" и "Антальяспор". В свою очередь "Бешикташ" вырвал победу на последних минутах матча.
Турция
Суперлига, 2-й тур
17 августа
20:00. "Коньяспор" - "Газиантеп" 3:0
20:00. "Генджлербирлии" - "Антальяспор" 0:1
22:30. "Бешикташ" - "Эйюпспор" - 2:1
22:30. "Башакшехир" - "Кайсериспор" 1:1
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Kоньяспор
|
2
|
2
|
0
|
0
|
7-1
|
6
|
2
|
Галатасарай
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6-0
|
6
|
3
|
Aнтальяспор
|
2
|
2
|
0
|
0
|
3-1
|
6
|
4
|
Самсумспор
|
2
|
2
|
0
|
0
|
3-1
|
6
|
5
|
Гезтепе
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3-0
|
4
|
6
|
Бешикташ
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-1
|
3
|
7
|
Tрабзоспор
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1-0
|
3
|
8
|
Башакшехер
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1-1
|
1
|
9
|
Kaйсериспор
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1-1
|
1
|
10
|
Aланьспор
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0-0
|
1
|
11
|
Ризеспор
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0-3
|
1
|
12
|
Фенербахче
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0-0
|
1
|
13
|
Kaсимпаша
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1-2
|
0
|
14
|
Генджлербирлии
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-3
|
0
|
15
|
Коджалиспор
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0-2
|
0
|
16
|
Kaрагюмрюк
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-3
|
0
|
17
|
Эйюпспор
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2-6
|
0
|
18
|
Газиантеп
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0-6
|
0
