Суперлига Турции: "Бешикташ" вырвал победу на последних минутах

В Суперлиге Турции по футболу прошли матчи второго тура.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первых играх дня победы одержали "Коньяспор" и "Антальяспор". В свою очередь "Бешикташ" вырвал победу на последних минутах матча.

Турция
Суперлига, 2-й тур
17 августа

20:00. "Коньяспор" - "Газиантеп" 3:0
20:00. "Генджлербирлии" - "Антальяспор" 0:1
22:30. "Бешикташ" - "Эйюпспор" - 2:1

22:30. "Башакшехир" - "Кайсериспор" 1:1

 

И

В

Н

П

М

О

1

Kоньяспор

2

2

0

0

7-1

6

2

Галатасарай

2

2

0

0

6-0

6

3

Aнтальяспор

2

2

0

0

3-1

6

4

Самсумспор

2

2

0

0

3-1

6

5

Гезтепе

2

1

1

0

3-0

4

6

Бешикташ

1

1

0

0

2-1

3

7

Tрабзоспор

1

1

0

0

1-0

3

8

Башакшехер

1

0

1

0

1-1

1

9

Kaйсериспор

1

0

1

0

1-1

1

10

Aланьспор

1

0

1

0

0-0

1

11

Ризеспор

2

0

1

1

0-3

1

12

Фенербахче

1

0

1

0

0-0

1

13

Kaсимпаша

1

0

0

1

1-2

0

14

Генджлербирлии

2

0

0

2

1-3

0

15

Коджалиспор

2

0

0

2

0-2

0

16

Kaрагюмрюк

1

0

0

1

0-3

0

17

Эйюпспор

2

0

0

2

2-6

0

18

Газиантеп

2

0

0

2

0-6

0