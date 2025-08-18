https://news.day.az/politics/1774677.html Армения заверила Иран в отсутствии иностранного вмешательства - МИД Армения заверила Иран в отсутствии внешнего вмешательства в дела региона. Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом на пресс-конференции в Тегеране заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. По его словам, Иран изложил свою позицию по Южному Кавказу и подчеркнул свою чувствительность к вмешательству сторон извне.
