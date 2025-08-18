Армения заверила Иран в отсутствии иностранного вмешательства

Армения заверила Иран в отсутствии внешнего вмешательства в дела региона.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом на пресс-конференции в Тегеране заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

По его словам, Иран изложил свою позицию по Южному Кавказу и подчеркнул свою чувствительность к вмешательству сторон извне.

"Этот вопрос был сразу доведен до сведения Армении. Армянская сторона разъяснила ситуацию и заверила иранских партнеров, что сотрудничество с американскими компаниями будет осуществляться на территории Армении в строгом соответствии с национальным законодательством", - сказал он.