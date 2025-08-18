Минфин Азербайджана подвел итоги исполнения бюджета за 2024 год

Министерство финансов Азербайджанской Республики опубликовало результаты исполнения бюджетных планов за 2024 год в секторах, вовлеченных в реформы по внедрению среднесрочной рамки расходов, а также программного и результативного бюджетирования.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Минфин, мониторинг охватил сферы образования, сельского хозяйства и охраны окружающей среды. В документе отражены выполнение стратегических целей и целевых показателей, использование выделенных средств, анализ их соответствия поставленным задачам, а также методологические рекомендации и другие аспекты.

Отчет подготовлен и опубликован на основании "Правил подготовки среднесрочной рамки расходов", утверждённых Указом Президента Азербайджанской Республики от 24 августа 2018 года №235, и Постановления Кабинета Министров от 28 января 2025 года №49 "О подготовке проекта государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год".