Момент поджога Mercedes-Benz после дорожной ссоры попал на видео

Во Владимире задержан мужчина, который совершил поджог внедорожника Mercedes-Benz. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД России, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Ранее судимый житель Рязанской области, совершил преступление из мести. Он поссорился с водителем внедорожника на трассе во Владимирской области, где тот якобы оскорбил его и его семью. Затаив обиду, ночью поджег его машину, используя бензин и подожженную тряпку. Mercedes-Benz полностью выгорел, причинённый ущерб составил 26 млн рублей", - сообщает канал.
Возбуждено уголовное дело.
