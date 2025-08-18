Арестованы лица, проводившие религиозные обряды в общественном месте

Сотрудники полиции провели оперативное мероприятие на основании информации о попытке группы лиц провести акцию под видом массового религиозного обряда и церемонии в общественном месте с интенсивным движением транспорта и пешеходов в Хазарском районе Баку.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в ходе мероприятия были задержаны Нигяр Багирова (1987 г.р.), Айтен Ибрагимова (1984 г.р.), Шахла Фараджева (1981 г.р.), Хошгедем Гулиева (1975 г.р.), Шаргия Садыгова (1994 г.р.) и Арзу Гусейнова (1973 г.р.). Они признаны виновными в совершении указанных противоправных действий.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, все шесть лиц привлечены к следствию в качестве обвиняемых.

По решению суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.