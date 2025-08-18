Иран нацелен увеличить импорт, экспорт и транзит через Астару

В текущем иранском году (21 марта 2025 г. - 20 марта 2026 г.) одной из ключевых задач является увеличение импорта, экспорта и транзита товаров через район Астара в провинции Гилан на севере Ирана.

Об этом в ходе брифинга заявил губернатор Гилана Хади Хакшенас во время визита в Астару, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что Астара имеет большой потенциал для грузовых перевозок, напомнив ее автомагистрали, железную дорогу и порт. Более эффективное использование этих объектов может способствовать развитию региона.

Хакшенас добавил, что за последний год (20 марта 2024 г. - 20 марта 2025 г.) через Астару было экспортировано, импортировано и отправлено транзитом около 2 миллионов тонн грузов. Он подчеркнул, что благодаря целенаправленным усилиям в области транспорта и логистики в следующем году объемы грузоперевозок могут значительно вырасти.

Губернатор также отметил, что порт Астара в прошлом году не работал. Благодаря недавним работам порт возобновил деятельность на прошлой неделе и теперь снова принимает грузы.

За первые четыре месяца текущего иранского года (с 21 марта по 22 июля 2025 года) общий объем экспорта товаров через пограничный таможенный пост Астара составил 350 000 тонн на сумму 208 миллионов долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 июля 2024 года) экспорт увеличился на 25% по стоимости и на 21% по весу.