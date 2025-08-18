Как проходит процесс восстановления Карабаха?

В Карабахе и Восточном Зангезуре восстановительные и строительные работы ведутся с учетом архивных документов.

Как передает Day.Az, материалы хранятся в Архиве науки и техники Национального архивного управления. Именно на основании этих документов осуществляется процесс восстановления освобожденных от оккупации районов.

Более подробно - в видеоматериале AzTV.