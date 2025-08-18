https://news.day.az/society/1774616.html

Как проходит процесс восстановления Карабаха? - ВИДЕО

В Карабахе и Восточном Зангезуре восстановительные и строительные работы ведутся с учетом архивных документов. Как передает Day.Az, материалы хранятся в Архиве науки и техники Национального архивного управления. Именно на основании этих документов осуществляется процесс восстановления освобожденных от оккупации районов.