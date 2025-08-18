Раксана подала апелляционную жалобу

Певица Раксана Исмаилова, арестованная два дня назад по обвинению в мошенничестве, недовольна вынесенным решением.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", адвокат певицы Хикмет Алиев подал апелляционную жалобу на судебное решение.

По его словам, пребывание певицы на свободе не представляет никакой угрозы обществу и не создаст препятствий для нормального хода расследования:

"Раксана не считает себя виновной. Мы уверены, что апелляционная инстанция объективно рассмотрит все вопросы и в конечном итоге вынесет справедливое решение", - сказал адвокат.

Жалоба будет рассмотрена Бакинским апелляционным судом в течение двух дней.

Статья, по которой обвиняется певица (178.4 - мошенничество, совершенное в особо крупном размере), предусматривает наказание до 14 лет лишения свободы.

В ходе расследования было установлено, что Р.Исмаилова путем мошенничества завладела золотыми украшениями двух потерпевших на общую сумму 35 000 манатов и денежными средствами в размере 520 000 долларов США.