Покинувший "Нефтчи" футболист продолжит карьеру в Исландии

Футболист Альфа Конте, расставшийся с "Нефтчи", определился с новым клубом и продолжит карьеру в Исландии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 25-летний вингер из Сьерра-Леоне подписал контракт с командой "Стянан".

Конте перешел в "Нефтчи" в январе 2024 года, однако в составе "черно-белых" за 24 матча так и не смог отличиться результативными действиями.