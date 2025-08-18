https://news.day.az/sport/1774623.html Покинувший "Нефтчи" футболист продолжит карьеру в Исландии Футболист Альфа Конте, расставшийся с "Нефтчи", определился с новым клубом и продолжит карьеру в Исландии. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 25-летний вингер из Сьерра-Леоне подписал контракт с командой "Стянан".
Конте перешел в "Нефтчи" в январе 2024 года, однако в составе "черно-белых" за 24 матча так и не смог отличиться результативными действиями.
