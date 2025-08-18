Чемпион Азербайджана по футболу "Карабах" отправился в Венгрию.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда вылетела на матч Лиги чемпионов с "Ференцварошем" за день до игры.

Команда Гурбана Гурбанова встретится с будапештской командой 19 августа. Первый матч плей-офф начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Отметим, что ответная встреча состоится в Баку 27 августа.