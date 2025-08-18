https://news.day.az/sport/1774663.html "Карабах" отправился в Венгрию - ФОТО Чемпион Азербайджана по футболу "Карабах" отправился в Венгрию. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда вылетела на матч Лиги чемпионов с "Ференцварошем" за день до игры. Команда Гурбана Гурбанова встретится с будапештской командой 19 августа. Первый матч плей-офф начнется в 23:00 по бакинскому времени.
"Карабах" отправился в Венгрию - ФОТО
Чемпион Азербайджана по футболу "Карабах" отправился в Венгрию.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда вылетела на матч Лиги чемпионов с "Ференцварошем" за день до игры.
Команда Гурбана Гурбанова встретится с будапештской командой 19 августа. Первый матч плей-офф начнется в 23:00 по бакинскому времени.
Отметим, что ответная встреча состоится в Баку 27 августа.
