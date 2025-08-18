https://news.day.az/society/1774646.html В Баку задержаны иностранцы, снимавшие неэтичные видео на Аллее шехидов - ФОТО - ВИДЕО Туристы, приехавшие в Баку, снимали на Аллее шехидов неэтичные видео и распространяли их в социальных сетях. Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, группа иностранцев позволила себе оскорбительное поведение на Аллее шехидов - месте, священном для каждого жителя Азербайджана.
Туристы, приехавшие в Баку, снимали на Аллее шехидов неэтичные видео и распространяли их в социальных сетях.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, группа иностранцев позволила себе оскорбительное поведение на Аллее шехидов - месте, священном для каждого жителя Азербайджана.
Свои постыдные действия они засняли на видео и разместили в интернете.
Этот поступок вызвал волну возмущения среди пользователей социальных сетей, которые потребовали привлечь к ответственности данных нарушителей.
Согласно последней информации, указанные лица задержаны сотрудниками правоохранительных органов, по факту проводится расследование.
