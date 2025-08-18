В Баку задержаны иностранцы, снимавшие неэтичные видео на Аллее шехидов

Туристы, приехавшие в Баку, снимали на Аллее шехидов неэтичные видео и распространяли их в социальных сетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, группа иностранцев позволила себе оскорбительное поведение на Аллее шехидов - месте, священном для каждого жителя Азербайджана.

Свои постыдные действия они засняли на видео и разместили в интернете.

Этот поступок вызвал волну возмущения среди пользователей социальных сетей, которые потребовали привлечь к ответственности данных нарушителей.

Согласно последней информации, указанные лица задержаны сотрудниками правоохранительных органов, по факту проводится расследование.