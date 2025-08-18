https://news.day.az/world/1774797.html Трамп и Зеленский направились на встречу с европейскими лидерами - ВИДЕО Трамп и Зеленский направляются на встречу с европейскими лидерами, передает Day.Az. Двусторонняя встреча президентов США и Украины завершена.
Трамп и Зеленский направились на встречу с европейскими лидерами - ВИДЕО
Трамп и Зеленский направляются на встречу с европейскими лидерами, передает Day.Az.
Двусторонняя встреча президентов США и Украины завершена.
